Павлюченкова: всё испортила подача. Я просто зациклилась на двойных ошибках

Россиянка Анастасия Павлюченкова подвела итоги четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с испанкой Гарбинье Мугурусой. Она уступила сопернице со счётом 5:7, 3:6.

«Всё испортила подача. Это глупо, но так бывает. Если случаются одна-две двойные ошибки, надо просто играть дальше. А я зациклилась на них. Каждый раз, когда я делала брейк и хорошо играла, на своей подаче думала: „Ну вот снова“. В итоге накопилось разочарование.

На приёме она сильно давила. Я хотела активнее подавать вторым мячом. В целом потеряла ритм на подаче. Не знаю, что произошло.

В результате накопились негативные эмоции. Сама себя задавила. А потом исполнение сразу начинает подводить.

Приятно выйти в четвертьфинал. Начало сезона получилось хорошим. Надо сделать выводы из этого матча, турнира и идти вперёд", — цитирует Павлюченкову пресс-служба турнира.