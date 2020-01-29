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Джокович: Федерер в матче с Сандгреном показал, что он один из лучших игроков всех времён

Джокович: Федерер в матче с Сандгреном показал, что он один из лучших игроков всех времён
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«В матче с Сандгреном Федерер показал, что он один из лучших игроков всех времён. Он никогда не сдаётся. Когда это нужно больше всего, Роджер сосредотачивается и демонстрирует свой лучший теннис. Он великолепный боец. Я очень сильно его уважаю.

Не могу сказать, что доминирую в нашем противостоянии. Я добивался успеха в матчах с ним, в частности, на турнирах «Большого шлема». Но Роджер это Роджер. Ты знаешь, что он всегда сыграет на высоком уровне, вне зависимости от покрытия. Ему нравятся большие матчи, полуфиналы, финалы турниров «Большого шлема». Думаю, он подтвердит: это, пожалуй, главная причина, по которой он всё ещё выступает", — цитирует Джоковича AFP.

В четвертьфинале Джокович в трёх сетах победил канадца Милоша Раонича, а Федерер в пяти партиях одолел американца Тенниса Сандгрена, отыграв семь матчболов.

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