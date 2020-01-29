Надаля перед четвертьфиналом Australian Open остановил охранник
Перед четвертьфинальным матчем Открытого чемпионата Австралии между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Австрии Домиником Тимом произошёл забавный инцидент, сообщает The Age.
Первая ракетка мира хотел выйти на корт, чтобы потренироваться, но был остановлен охранником в подтрибунном помещении. Работник службы охраны не узнал Надаля и потребовал, чтобы тот предъявил аккредитацию. Инцидент разрешился, когда подошёл второй охранник и всё объяснил коллеге. Люди, проходившие мимо, выражали явное удивление произошедшим.
Начало матча лидера посева Надаля с Тимом, посеянным под пятым номером, запланировано на 11:30 мск. Победитель этого поединка за выход в финал поспорит с немцем Александром Зверевым.
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