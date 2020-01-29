Видеообзор поражения Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, не сумела пробиться в полуфинал. В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
За выход в финал двукратная победительница турниров «Большого шлема» поспорит с румынкой Симоной Халеп (4), которая разгромила эстонку Анетт Контавейт (28) — 6:1, 6:1.
В 2019 году победительницей этого турнира стала японка Наоми Осака, в финале обыгравшая чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 1 февраля.
Павлюченкова: всё испортила подача. Я просто зациклилась на двойных ошибках
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