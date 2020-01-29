Волевая победа Зверева над Вавринкой — в обзоре четвертьфинала Australian Open 2020. Видео

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, стал полуфиналистом турнира. Он за 2 часа 19 минут взял верх над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой (15) со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года уроженец Гамбурга поборется либо с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, либо с Домиником Тимом из Австрии. В другом полуфинале завтра, 30 января, сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.
Действующим чемпионом Australian Open является Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Надаля.
Турнир в Мельбурне проходит с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 43 млн.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 29 января 2020
-
11:17
-
11:11
-
10:58
-
10:51
-
09:50
-
09:43
-
09:29
-
09:23
-
09:06
-
08:50
-
08:29
-
08:26
-
06:16
-
04:12
-
00:49
-
00:49
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:40
-
22:19
-
20:57
-
20:50
-
20:20
-
20:10
-
19:33
-
18:48
-
18:38
-
17:40
-
17:32
-
16:48
-
16:36
-
16:36
-
16:16
-
16:09