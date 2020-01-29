Волевая победа Зверева над Вавринкой — в обзоре четвертьфинала Australian Open 2020. Видео

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, стал полуфиналистом турнира. Он за 2 часа 19 минут взял верх над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой (15) со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года уроженец Гамбурга поборется либо с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, либо с Домиником Тимом из Австрии. В другом полуфинале завтра, 30 января, сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Действующим чемпионом Australian Open является Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Надаля.

Турнир в Мельбурне проходит с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 43 млн.

Видео доступно на «Чемпионате».