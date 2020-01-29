«Немножко странно». Павлюченкова оценила новый формат Кубка Федерации

Россиянка Анастасия Павлюченкова после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 5:7, 3:6 рассказала о ближайших планах.
«Хотели после турнира обсудить график. В Кубке Федерации я заявлена, насчёт Санкт-Петербурга будем думать», — сказала Павлюченкова в интервью Eurosport.
Анастасия также оценила новый формат Кубка Федерации. Финальная часть турнира пройдёт 14-19 апреля в Будапеште. Ранее матчи Кубка Федерации проходили по кубковой системе в течение года в разных странах в зависимости от жеребьёвки.
«Немножко странно, конечно, непривычно, но тем не менее мне кажется, что мужчины достаточно позитивно отзывались о Кубке Дэвиса. Ребятам понравилось, потому что было быстрее. Все любят Fed Cup и Davis Cup. Девушки были за. Так как у нас очень сложный и длинный график, это облегчает ситуацию. Посмотрим, как пойдёт. В плане дальнейших турниров и будущей Олимпиады это лучше. В апреле посмотрим, кто выиграет», — сказала россиянка.
Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии состоится 7-8 февраля в Клуж-Напоке (Румыния).
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