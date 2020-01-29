Зверев: я уже готовился объяснять, почему проиграл в трёх сетах

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, прокомментировал выход в полуфинал. В четвертьфинале он обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Зверев впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».

«Ощущения потрясающие, я не знаю, что сказать. Я успешно выступал на других турнирах, выиграл два „Мастерса“, Итоговый чемпионат, но никак не мог сломать этот барьер на турнирах „Большого шлема“. Вы не можете представить, как много это значит для меня. Надеюсь, это первый полуфинал из многих.

Если честно, после первого сета я уже готовился объяснять СМИ, почему проиграл в трёх партиях. Но затем ситуация изменилась и я ощутил заряд энергии», — приводит слова Зверева Reuters.

За выход в финал уроженец Гамбурга поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).

Зверев победил Вавринку на Australian Open и впервые вышел в полуфинал ТБШ