Надаль — судье: вы не любите хороший теннис
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, выразил недовольство решением судьи в ходе четвертьфинального матча с представителем Австрии Домиником Тимом (5). После затяжного розыгрыша первая ракетка мира долго не мог выполнить подачу, за что получил предупреждение от судьи Орели Турте.
«Это потому, что я словно принял душ. Просто поразительно, что после такого розыгрыша вы сразу же включили секундомер. Вы не любите хороший теннис», — приводит слова Надаля FOX Sports Australia.
Надаль проиграл два первых сета на тай-брейках и выиграл третью партию со счётом 6:4. Победитель этого матча за выход в финал Australian Open поспорит с немцем Александром Зверевым.
Надаля перед четвертьфиналом Australian Open остановил охранник
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