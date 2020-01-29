Джокович станет первой ракеткой мира, если выиграет Australian Open 2020
19-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, в четвертьфинале проиграл представителю Австрии Доминику Тиму (5) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Этот результат означает, что уроженец Манакора может потерять лидерство в рейтинге ATP по итогам турнира в Мельбурне.
3 февраля первой ракеткой мира может стать серб Новак Джокович, если выиграет Australian Open 2020. В полуфинале уроженец Белграда сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Эта встреча состоится завтра, 30 января.
Новак является действующим чемпионом Ausralian Open. В прошлогоднем финале он победил Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.
Надаль за 4 часа 10 минут проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
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