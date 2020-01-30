Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Федерер в полуфинале Australian Open

Сегодня, 30 января, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, и представитель Швейцарии Роджер Федерер (3). Начало поединка запланировано на 11:30 мск. По личным встречам впереди Новак — 26-23.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Федерер на Australian Open.



Победитель этого поединка в финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (5), либо с немцем Александром Зверевым (7).



Джокович является действующим победителем Australian Open. В прошлогоднем финале соревнований в Мельбурне он обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

Виландер — о полуфинале Джокович—Федерер: боюсь, великолепного матча не будет