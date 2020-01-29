Поражение Надаля от Тима — в видеообзоре матча 1/4 финала Australian Open

Вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии, в котором встретились первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.



Матч продлился 4 часа 14 минут и завершился победой Тима — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6).

Видео доступно на «Чемпионате».



Следующим оппонентом Доминика станет представитель Германии Александр Зверев, которой ранее оказался сильнее Стэна Вавринки из Швейцарии — 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

В параллельном полуфинале Australian Open сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.