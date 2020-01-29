Тим — о победе над Надалем: мне повезло, но для успеха в матче с Рафой требуется удача

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.
«Классный матч, классный уровень тенниса в исполнении нас обоих. Конечно, помнил эпичную игру с Рафой на US Open 2018. Кажется, сегодня мне повезло в важные моменты игры. Да и трос сетки был за меня. Вы знаете, что Рафаэль — один из лучших в мире, поэтому для того, чтобы победить его, иногда требуется удача», — цитирует Тима официальный сайт АТР.
Следующим соперником Доминика станет представитель Германии Александр Зверев.
«Впервые я сыграю в полуфинале ТБШ с позиции опыта, впервые я старше своего соперника. Мы отлично общаемся с Сашей, поэтому я счастлив сыграть в 1/2 финала именно с ним», — добавил Доминик.
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