Вавринка: важнейшую роль в матче сыграла подача Зверева

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном матче Australian Open. В четырёх партиях он уступил немцу Александру Звереву — 6:1, 3:6, 4:6, 2:6.



«Я отлично начал матч, в том числе и потому, что Алекс нервничал на старте игры. Чувствовал, что он не играет раскованно. Сам же я старался играть агрессивно, постоянно оказывал на Зверева давление.



Понимал, как сильно Алекс может начать играть. Да, перед турниром у него были проблемы с подачей, но сегодня в этом плане проблем он не испытывал. Было очень тяжело оформить брейк на его мячах. Наверное, именно подача сыграла сегодня одну из важнейших ролей», — цитирует Вавринку официальный сайт АТР.



Соперником Зверев по полуфинальному матчу станет представитель Австрии Доминик Тим.