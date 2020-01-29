Павлюченкова: подумывала о завершении карьеры в 2019 году
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в течение последних лет.
«Последние сезоны, особенно прошлый, оказались очень тяжёлыми для меня. К счастью, этот отрезок остался позади. В прошлом году я действительно подумывала о завершении карьеры», — цитирует Павлюченкову «Коммерсантъ».
Напомним, 28-летняя уроженка Самары пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где в двух партиях проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 5:7, 3:6.
В настоящее время Павлюченкова располагается на 30-й строчке рейтинга WTA. В 2019 году она провела 48 матчей, в 26 из которых сумела победить. В новом сезоне на счету Анастасии пять побед в восьми играх.
Видеообзор поражения Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open
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