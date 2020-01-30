Россияне завершили борьбу на юниорском Australian Open

Российский теннисист Егор Агафонов не сумел пробиться в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Латвии Карлису Озолиньшу, посеянному под 12-м номером, со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Озолиньш поспорит с французом Артуром Казо (5).
В соревнованиях юниорок россиянка Полина Кудерметова, получившая восьмой номер посева, в четвертьфинале проиграла китаянке Чжосюань Бай (13) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
В третьем круге китаянка выбила из борьбы ещё одну россиянку Дарью Шнайдер — 6:4, 6:3. В полуфинале Чжосюань Бай поспорит с победительницей поединка Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, 9) — Робин Монтгомери (США, 2).
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