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Россияне завершили борьбу на юниорском Australian Open

Россияне завершили борьбу на юниорском Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Егор Агафонов не сумел пробиться в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии, проиграв представителю Латвии Карлису Озолиньшу, посеянному под 12-м номером, со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Озолиньш поспорит с французом Артуром Казо (5).

В соревнованиях юниорок россиянка Полина Кудерметова, получившая восьмой номер посева, в четвертьфинале проиграла китаянке Чжосюань Бай (13) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В третьем круге китаянка выбила из борьбы ещё одну россиянку Дарью Шнайдер — 6:4, 6:3. В полуфинале Чжосюань Бай поспорит с победительницей поединка Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, 9) — Робин Монтгомери (США, 2).

Australian Open — юноши. 1/4 финала
30 января 2020, четверг. 03:10 МСК
Карлис Озолиньш
Латвия
Карлис Озолиньш
К. Озолиньш
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 8 6
6 		6 6 3
         
Егор Агафонов
Россия
Егор Агафонов
Е. Агафонов
Australian Open — девушки. 1/4 финала
30 января 2020, четверг. 05:15 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Чжосюань Бай
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
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