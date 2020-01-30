Кенин: мечтала о выходе в финал турнира «Большого шлема» с пяти лет

Американская теннисистка российского происхождения Софья Кенин прокомментировала свой выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном матче Кенин обыграла Эшли Барти.

«Я не могу в это поверить, просто нет слов! Это моя мечта с пяти лет, с того самого видео с Энди Роддиком, которое вы все видели. У меня нет слов. Я очень много работала, чтобы этого достичь. Спасибо моему отцу и всем, кто мне помогал. Спасибо всем!» — цитирует Кенин официальный «твиттер» Australian Open.

В финале Софья Кенин сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Симоной Халеп. Это первый финал турнира «Большого шлема» в её карьере. В прошлом году победу в Australian Open праздновала японка Наоми Осака.