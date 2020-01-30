Тим поделился ожиданиями от матча со Зверевым в полуфинале Australian Open
Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал об ожиданиях от матча с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра состоится завтра, 31 января.
«У нас нет никаких секретов. Мы играли так много раз, в том числе на особенных турнирах, вроде Итогового чемпионата ATP. Мы встречались в четвертьфинале „Ролан Гаррос“. У нас отличное соперничество. Здорово, что мы добавим к нему полуфинал Australian Open.
Это вновь будет упорный матч. Так всегда бывает, когда в полуфинале турнира «Большого шлема» встречаются игроки из топ-10. Всё решают мелочи. С нетерпением жду нашей игры. Один из нас будет в финале, но впереди ещё долгий путь", — приводит слова Тима AFP.
Турнир завершится 2 февраля.
Надаль за 4 часа 10 минут проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
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