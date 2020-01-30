Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим поделился ожиданиями от матча со Зверевым в полуфинале Australian Open

Тим поделился ожиданиями от матча со Зверевым в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал об ожиданиях от матча с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра состоится завтра, 31 января.

«У нас нет никаких секретов. Мы играли так много раз, в том числе на особенных турнирах, вроде Итогового чемпионата ATP. Мы встречались в четвертьфинале „Ролан Гаррос“. У нас отличное соперничество. Здорово, что мы добавим к нему полуфинал Australian Open.

Это вновь будет упорный матч. Так всегда бывает, когда в полуфинале турнира «Большого шлема» встречаются игроки из топ-10. Всё решают мелочи. С нетерпением жду нашей игры. Один из нас будет в финале, но впереди ещё долгий путь", — приводит слова Тима AFP.

Турнир завершится 2 февраля.

Надаль за 4 часа 10 минут проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020