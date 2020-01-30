Барти: Кенин заслуживает уважения и признания

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала поражение в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с Софьей Кенин. Матч завершился со счётом 7:6, 7:5 в пользу американки.

«Я научилась многому за последний месяц благодаря всему, что на меня свалилось. Я ценила каждую минуту. Я не буду ждать целый год, чтобы применить этот опыт на практике. Сделаю это уже на следующей неделе, в следующий раз, когда выйду на корт или когда проснусь с утра.



Я чувствую, что мы выросли как команда. Мы наслаждались каждой минутой. Не могу дождаться матчей остатка сезона. Я думаю, время пролетит достаточно быстро и мы вновь встретимся здесь, на Australian Open, в следующем году.



После сегодняшней игры Кенин – игрок топ-10. Она заслуживает уважения и признания. На турнире она сыграла исключительно хорошо. Она играла хорошо весь последний год. Нужно отдать ей должное, сегодня она смотрелась гораздо лучше», – цитирует Барти Daily Express.