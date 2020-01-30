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Видеообзор победы Кенин в матче с Барти в 1/2 финала Australian Open

Видеообзор победы Кенин в матче с Барти в 1/2 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над представительницей Австралии Эшли Барти в полуфинале Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:5. Матч состоялся в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Род Лэйвер Арена». Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

В финале Открытого чемпионата Австралии американка Софья Кенин встретится с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, одержавшей победу над румынкой Симоной Халеп в полуфинальной стадии. Встреча состоится послезавтра, 1 февраля.

Для 21-летней американки Кенин, занимающей в рейтинге WTA 15-ю строчку, матч станет первым в карьере финалом турнира «Большого шлема».

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