Джокович победил Федерера и вышел в финал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в финал, обыграв представителя Швейцарии Роджера Федерера (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.
Действующий чемпион 11 раз подал навылет, активно выиграл 31 очко и совершил 18 невынужденных ошибок. На счету Федерера 15 эйсов, 46 виннеров и 35 неточностей. По личным встречам счёт стал 27-23 в пользу уроженца Белграда.
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (5), либо с немцем Александром Зверевым (7). Australian Open 2020 завершится 2 февраля.
В прошлогоднем финале Новак победил испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.
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