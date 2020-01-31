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Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Зверев в полуфинале Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Зверев в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Сегодня, 31 января, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют австриец Доминик Тим, посеянный под пятым номером, и представитель Германии Александр Зверев (7). Начало поединка запланировано на 11:30 мск. По личным встречам впереди Доминик — 6-2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Зверев в полуфинале Australian Open.

Победитель этого поединка в финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года сыграет с сербом Новаком Джоковичем (2).

Джокович является действующим чемпионом Australian Open. В прошлогоднем финале соревнований в Мельбурне уроженец Белграда обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

Тим поделился ожиданиями от матча со Зверевым в полуфинале Australian Open
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