Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.
«Всё могло пойти совершенно по-другому, если бы Роджер реализовал брейк-пойнты. У него был хороший старт, поначалу я был весьма взволнован. Я должен сказать, что уважаю Роджера за то, что он вышел на матч. Сейчас он находится далеко не в лучшей форме из-за травмы. В начале я мыслил не совсем правильно. Я следил за тем, как он двигается, вместо того чтобы думать о собственных ударах. Я сумел вернуться в игру и выиграть первый сет, что было важно с психологической точки зрения», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.
В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с немцем Александром Зверевым.
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