Видеообзор матча Джокович — Федерер в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в финал, обыграв представителя Швейцарии Роджера Федерера (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года действующий чемпион поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (5), либо с немцем Александром Зверевым (7). Второй полуфинал состоится завтра, 31 января. Australian Open 2020 завершится 2 февраля.

В прошлогоднем финале Джокович победил испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3. 32-летний уроженец Белграда является семикратным чемпионом соревнований в Мельбурне.