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Джокович: Зверев и Тим – одни из лучших молодых теннисистов

Джокович: Зверев и Тим – одни из лучших молодых теннисистов
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о возможных соперниках в финале Australian Open 2020. Серб встретится либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с немцем Александром Зверевым, которые поспорят друг с другом в полуфинальном матче.

«Когда ты молод, то хочешь всего и сразу и не можешь ждать. Мечтаешь о том, чтобы стать топ-игроком. Доминик Тим и Александр Зверев – одни из лучших молодых теннисистов, у них однозначно большие планы и амбиции.

У них определённо достаточно потенциала, чтобы играть здесь. Думаю, что, когда я был моложе, мне не хватало терпения. Я слишком торопился, срывался из-за незначительных моментов. На этом учатся», – цитирует Джоковича официальный сайт Australian Open.

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