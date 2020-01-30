Джокович: надеюсь, я сделал Федерера на 20% лучше, чем он меня

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Роджером Федерером. Вторая ракетка мира оказался сильнее со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.
«Когда играешь с Роджером, то знаешь, что нужно ожидать очень высокий уровень тенниса, что он будет играть агрессивно. Я понимаю, что в связи со стилем его и моей игры он будет чаще выходить к сетке, будет действовать разнообразно, выполнять короткие резаные удары и всё время оказывать давление.
Конечно, такое разнообразие в игре не является привычным для меня, но я старался навязывать ему борьбу в розыгрышах, вынуждал его много двигаться и пытался допускать не так много невынужденных ошибок», — цитирует Джоковича Metro.
Вторая ракетка мира также ответил на вопрос, сделало ли его сильнее соперничество с Федерером.
«Надеюсь, я сделал его на 20% лучше, чем он меня. Конечно, он — один из двух моих главных соперников в жизни. Я провёл больше всего матчей на турнирах „Большого шлема“ с Роджером и Рафой. Эти два парня определённо внесли существенные изменения в моё поминание игры и в то, что нужно делать для победы», — сказал Джокович.
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