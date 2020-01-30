Рублёв снялся с турнира в Монпелье

Вторая ракетка России Андрей Рублёв отказался от выступления на соревнованиях категории АТР250 в Монпелье (Франция). Об этом сообщает Tennis Actu. Помимо россиянина на турнире не выступит и Фабио Фоньини из Италии. Под вопросом остаётся игра на турнире француза Жо-Вильфрида Цонги.



В текущем сезоне Рублёв выиграл 11 из 12 проведённых матчей. В его активе два трофея, завоёванных на соревнованиях в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия). На Открытом чемпионате Австралии 22-летний уроженец Москвы выиграл три матча, пробившись в 1/8 финала, где уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.



Соревнования в Монпелье пройдут с 3 по 9 февраля. Их действующим чемпионом является Жо-Вильфрид Цонга.