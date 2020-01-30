Виландер — о полуфинале АО Тим — Зверев: Доминик сейчас кажется более зрелым игроком

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии между австрийцем Домиником Тимом и представителем Германии Александром Зверевым.
«Кажется, у Тима есть оружие на полуфинальный матч. К тому же он победил Надаля в 1/4 финала — это не может не придать уверенности перед полуфиналом.
Вопрос в том, сможет ли Зверев бороться с Тимом в игре на задней линии. К тому же Александру нужно идеально отладить подачу — когда его первые мячи летят в корт, он становится одним из лучших теннисистов мира.
Тим сейчас кажется более зрелым игроком. То, как он играл с Надалем с тактической точки зрения, выглядело так, будто он себя действительно считает лучшим. После победы над Рафой он считает, что может победить и Алекса», — цитирует Виландера Eurosport.
Напомним, сегодня, 30 января, определился первый финалист Открытого чемпионата Австралии. Им стал действующий чемпион соревнований Новак Джокович.
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