Макинрой: Серена, выиграй ещё два мэйджора, и мы наконец оставим Маргарет Корт в прошлом
Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой призвал соотечественницу Серену Уильямс обойти австралийку Маргарет Корт по числу выигранных турниров «Большого шлема».
«Серена, выиграй ещё два мэйджора, и мы наконец сможем оставить Корт в прошлом. Там, где она и заслуживает быть», — цитирует Макинроя Tennis World USA со ссылкой на Eurosport.
Напомним, в настоящее время Серена является победительницей 23 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На её счету 24 успешных финала на мэйджорах.
В последнее время множество теннисных деятелей критически высказываются о Маргарет Корт по причине того, что легендарная спортсменка является ярой противницей однополых браков. Ранее тот же Макинрой назвал теннисистку «сумасшедшей тётушкой».
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