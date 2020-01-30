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Температура воздуха на Australian Open может подняться до 43 градусов

Температура воздуха на Australian Open может подняться до 43 градусов
Теннис / Australian Open 2020 0

Пятница, 31 января, может стать самым жарким днём на Открытом чемпионате Австралии — 2020. Как сообщает Национальное бюро метеорологии, в этот день температура воздуха в Мельбурне может подняться до 43 градусов Цельсия.

На пятницу организаторы Australian Open запланировали четыре матча: полуфинальную встречу мужской одиночной сетки Александр Зверев (Германия) — Доминик Тим (Австрия), финал женской парной сетки и два полуфинала в смешанном разряде.

Стоит отметить, что в ходе матча 1/2 финала женской одиночной сетки Гарбинье Мугуруса (Испания) — Симона Халеп (Румыния) температура воздуха в Мельбурне достигала 39 градусов Цельсия. Организаторы тем не менее не стали даже закрывать крышу на стадионе имени Рода Лэйвера.

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