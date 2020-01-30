Свитолина выиграла спор у Монфиса. Французу пришлось отжиматься

Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис продолжают подготовку к грядущим соревнованиям. В ходе очередной тренировки теннисисты поспорили на предмет точности украинки — Элина должна была попасть ударом с подачи в банку из под теннисных мячей.



Свитолина, пусть и не с первой попытки, но справилась с поставленной задачей, после чего Монфис был вынужден несколько раз отжаться от пола.

Видеозапись спора теннисистов доступна на «Чемпионате».



Теннисисты по-разному выступили на продолжающемся Открытом чемпионате Австралии — 2020. Свитолина проиграла будущей финалистке Гарбинье Мугурусе в третьем круге, тогда как Монфис добрался до четвёртого раунда соревнований, где уступил Доминику Тиму из Австрии.