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Свитолина выиграла спор у Монфиса. Французу пришлось отжиматься

Свитолина выиграла спор у Монфиса. Французу пришлось отжиматься
Теннис / WTA 0

Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис продолжают подготовку к грядущим соревнованиям. В ходе очередной тренировки теннисисты поспорили на предмет точности украинки — Элина должна была попасть ударом с подачи в банку из под теннисных мячей.

Свитолина, пусть и не с первой попытки, но справилась с поставленной задачей, после чего Монфис был вынужден несколько раз отжаться от пола.

Видеозапись спора теннисистов доступна на «Чемпионате».

Теннисисты по-разному выступили на продолжающемся Открытом чемпионате Австралии — 2020. Свитолина проиграла будущей финалистке Гарбинье Мугурусе в третьем круге, тогда как Монфис добрался до четвёртого раунда соревнований, где уступил Доминику Тиму из Австрии.

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