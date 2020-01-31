«Горан — мой кумир детства». Джокович отреагировал на введение Иванишевича в «Зал славы»

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал введение в теннисный «Зал славы» чемпиона Уимблдона-2001 Горана Иванишевича. В настоящее время 48-летний хорват входит в тренерский штаб Джоковича.



«Я очень рад видеть его в Зале Славы. Он замечательный друг, который был наставником для меня на протяжении многих лет. Я наблюдал за ним туре когда он заканчивал карьеру. Также за последние семь или восемь лет я часто видел его в качестве тренера других игроков. Он отличный парень, мы говорим на одном языке, наши культуры очень похожи друг на друга. Он был одним из моих кумиров детства.



Мне всегда была близка философия Иванишевича. Она заключается в правильном восприятии информации. Он доносит до тебя вещи таким образом, что ты сразу же понимаешь, как можно извлечь из этого пользу. Он любит упрощать вещи и это отлично работает.



Горан был важной частью моего роста как теннисиста. Иметь такого тренера в своём боксе — большая честь и огромное удовольствие», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.