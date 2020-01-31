Болгёрл: я согласна в любой момент получить мячом в лицо от Надаля
Болгёрл Сэми Лэйн, работающая на Открытом чемпионате Австралии, прокомментировала инцидент, случившийся с её коллегой во время матча испанца Рафаэля Надаля с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Во время игры первая ракетка мира случайно попал в голову мячом болгёрл по имени Аннита. После случившегося Рафаэль подошёл к девочке, извинился перед ней и поцеловал. После игры уроженец Манакора подарил болгёрл свою бандану.
«Должна признаться, что я согласна в любой момент получить мячом в лицо от Надаля, чтобы затем он меня поцеловал. Но со мной такого не случалось», — приводит слова Лэйн Daily Mail.
Надаль покинул турнир, проиграв в четвертьфинале австрийцу Доминику Тиму. Australian Open завершится 2 февраля.
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Рафаэль Надаль случайно попал в юную боллгёрл мячом, после чего поцеловал и подарил свою бандану.
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