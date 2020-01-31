Федерер: верю, что смогу выиграть ещё один или два турнира «Большого шлема»

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер после поражения в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем признался, что по-прежнему верит в себя и рассчитывает до окончания карьеры выиграть один или два турнира «Большого шлема».



«Верю ли я в себя? Да. Верю, что смогу выиграть один или два турнира «Большого шлема». Мне кажется, с учётом того, как я провёл прошлый сезон, и общего уровня игры, который мне удаётся демонстрировать, это возможно. В это можно верить», — сказал Федерер во время пресс-конференции.



Напомним, Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль — 19, Джокович — 16.



В финале Australian Open Джокович сыграет с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).

Федерер: понятия не имею, сыграю ли на Australian Open в следующем году