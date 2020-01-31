Джокович оценил прогресс Тима в игре на харде

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от возможной встречи с австрийцем Домиником Тимом в финале Australian Open. В четвертьфинале Тим одолел первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля.

«Это был потрясающий матч. Они оба сражалась великолепно. Я поздравляю Доминика с победой. Он победил и в нашем последнем матче. Тогда в Лондоне борьба была упорной. С Надалем он играл изумительно. Я смотрел эту игру. Тим — один из лучших игроков мира, это точно. Он заслужил выход в полуфинал.

Кажется, он заметно прибавил в игре на харде, ведь его игра больше подходит для более медленного покрытия. Грунт остаётся его любимым покрытием. Но победа над Роджером в Индиан-Уэллсе придала ему уверенности. Он понял, что может выигрывать крупные турниры на разных покрытиях", — приводит слова Джоковича Daily Express.

В полуфинале Тим сегодня, 31 января, сыграет с немцем Александром Зверевым. Джокович стал первым полуфиналистом, победив швейцарца Роджера Федерера.