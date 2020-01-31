Полуфинал Australian Open Тим — Зверев был остановлен из-за проблем с освещением

Полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии между австрийцем Домиником Тимом, посеянным под пятым номером, и представителем Германии Алекандром Зверевым (7) был остановлен из-за проблем с освещением. Первый сет выиграл немец со счётом 6:3, вторая партия осталась за австрийцем — 6:4.

После того как Александр выиграл первый гейм в третьей партии, он подошёл к судье и пожаловался, что на его стороне корта выключились лампы. Арбитр Джон Блом пообщался с супервайзером и обратился за помощью к специалистам. После паузы игра возобновилась.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Зверев в полуфинале Australian Open.

Победитель этого поединка в финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года сыграет с сербом Новаком Джоковичем (2).