Федерер установил очередной возрастной рекорд на Australian Open

Несмотря на то что Роджер Федерер не смог пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии, уступив сербу Новаку Джоковичу, в Мельбурне 38-летний швейцарец смог установить несколько достижений.
Во-первых, выход в полуфинал стал для него 46-м на турнирах «Большого шлема» и 15-м на Australian Open.
Во-вторых, в 38 лет и пять месяцев Роджер стал четвёртым по возрасту полуфиналистом турнира «Большого шлема» в Открытой эре и самым возрастным с 1991 года.
Рекорд принадлежит австралийцу Кену Розуоллу. В 42 года он стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии. Это случилось в сезоне-1977.
Напомним, в полуфинале Australian Open 2020 Джокович победил Федерера со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. В финале серб сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с немцем Александром Зверевым.
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