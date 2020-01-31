Тим — о победе над Зверевым: это был нереальный матч

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, поделился впечатлениями от выхода в финал. В полуфинале он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
«Это очень много значит для меня. Это был нереальный матч с двумя тай-брейками. Борьба была очень упорной. Сделать брейк, когда Зверев подавал со столь высоким процентом, было почти невозможно. Начало сезона получилось отличным.
Мне было очень нелегко после четырёхчасового матча с Рафой, который играет в самый интенсивный теннис в туре. Каждый розыгрыш был очень длинным. Мне было нелегко восстановиться, но когда я вышел на корт, то почувствовал адреналин. Первый сет получился непростым, для нас обоих это был первый полуфинал здесь.
Победы на тай-брейках? Это всегда 50 на 50. Первый тай-брейк на этом турнире я проиграл Алексу Болту. В матче с Рафой и сегодня я здорово начинал тай-брейки, сразу выходил вперёд. Это придавало уверенности», — сказал Тим в интервью на корте.
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