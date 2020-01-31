Тим — о выходе в финал Australian Open: к счастью, в теннисе есть тай-брейки

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с немцем Александром Зверевым со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

«Не очень приятно играть на приёме, когда Зверев практически не ошибается на первой подаче. Особенно в четвёртом сете у меня вообще не было шансов на приёме. Это было невесело. К счастью, в теннисе есть тай-брейк. Иначе мы бы до сих пор играли.

У Саши был ужасный ATP Cup, но он очень упорно работал на неделе перед стартом турнира. Мы давно знаем, что он великолепный теннисист. Australian Open стал большим прорывом для него — первый полуфинал на турнире «Большого шлема». Сегодня любой из нас мог победить. Может, сказался опыт или что-то другое. Но ему всего 22 года. Долго ждать его первый финал на мэйджоре нам не придётся», — сказал Тим в интервью на корте.

В финале Тим сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

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