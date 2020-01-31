Тим впервые станет третьей ракеткой мира, если выиграет Australian Open 2020

Австрийский теннисист Доминик Тим, обыгравший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии представителя Германии Александра Зверева со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), по итогам турнира может впервые в карьере стать третьей ракеткой мира.

Если в финале, который состоится 2 февраля, уроженец Винер-Нойштадта обыграет серба Новака Джоковича, то в рейтинге ATP он обойдёт швейцарца Роджера Федерера и поднимется на третью строчку. Перед стартом турнира Доминик занимал пятую позицию в табели о рангах, но в ходе турнира в лайв-рейтинге уже обошёл россиянина Даниила Медведева.

Если титул на стартовом турнире «Большого шлема» 2020 года завоюет серб, то он обойдёт испанца Рафаэля Надаля и возглавит рейтинг.

Джокович является действующим чемпионом Australian Open. В прошлогоднем финале соревнований в Мельбурне уроженец Белграда обыграл Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.