Тим — о финале с Джоковичем: мне всегда попадаются короли
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
«Я постараюсь сохранять терпение. Это просто нереально. Я дважды подряд выходил в финал на „Ролан Гаррос“ и дважды попадал на Рафу Надаля, который выиграл этот турнир сначала в 10-й, а потом и в 11-й раз. А теперь мне предстоит сыграть с Новаком. Он король Австралии, выиграл семь титулов здесь, больше всех теннисистов в истории. Так что мне всегда попадаются короли.
Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, постараюсь победить. Мне нужно восстановиться. С нетерпением жду финала", — сказал Тим в интервью на корте.
Финал Australian Open состоится 2 февраля.
Тим — о выходе в финал Australian Open: к счастью, в теннисе есть тай-брейки
Тим впервые станет третьей ракеткой мира, если выиграет Australian Open 2020
Тим победил Зверева и сыграет с Джоковичем в финале Australian Open
Читайте также
- 31 января 2020
-
16:21
-
16:13
-
16:01
-
15:50
-
15:29
-
15:14
-
14:04
-
13:31
-
13:21
-
12:52
-
11:09
-
10:38
-
10:37
-
10:10
-
09:43
-
09:25
-
09:23
-
09:14
-
07:30
-
00:59
- 30 января 2020
-
23:41
-
23:09
-
21:54
-
20:47
-
19:21
-
18:48
-
18:35
-
17:48
-
16:58
-
15:35
-
15:26
-
15:10
-
14:50
-
14:36
-
14:05
Партнерский контент