Тим — о финале с Джоковичем: мне всегда попадаются короли

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Я постараюсь сохранять терпение. Это просто нереально. Я дважды подряд выходил в финал на „Ролан Гаррос“ и дважды попадал на Рафу Надаля, который выиграл этот турнир сначала в 10-й, а потом и в 11-й раз. А теперь мне предстоит сыграть с Новаком. Он король Австралии, выиграл семь титулов здесь, больше всех теннисистов в истории. Так что мне всегда попадаются короли.

Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, постараюсь победить. Мне нужно восстановиться. С нетерпением жду финала", — сказал Тим в интервью на корте.

Финал Australian Open состоится 2 февраля.

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