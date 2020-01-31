Видеообзор победы Тима над Зверевым в полуфинале Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа 42 минуты.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».

В финале Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим встретится с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем. В полуфинальном матче сербский теннисист одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.

Финал Открытого чемпионата Австралии состоится 2 февраля.

Новак Джокович является семикратным победителем Australian Open. В прошлом году Джокович победил в финале испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.