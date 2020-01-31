Зверев: Тим — лучший из моих соперников на Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинальном матче Australian Open 2020 с австрийцем Домиником Тимом. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

«У меня был шанс. 14 брейк-пойнтов должно быть достаточно. Он показал свою лучшую игру в ответственных моментах, я этого не сделал. Из-за этого он контролировал ход матча. Было много напряжённых моментов, четыре напряжённых сета. В четвёртом сете у меня были шансы, нужно работать над реализацией. Стоит отдать Доминику должное, сейчас он показывает невероятный теннис.



Могу сказать, что это был отличный матч. Он — лучший из моих оппонентов на этом турнире. Он заслужил играть в финале», – цитирует Зверева официальный сайт ATP.

В финале Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится послезавтра, 2 февраля.