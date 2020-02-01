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Хименес-Касинцева и Майо одержали победы на юниорском Australian Open

Хименес-Касинцева и Майо одержали победы на юниорском Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Представительница Андорры Виктория Хименес-Касинцева выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису среди юниорок, который прошёл в Мельбурне.

Хименес-Касинцева была посеяна под девятым номером. В финале она взяла верх над полькой Веронике Башак со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

В финале Australian Open среди юниоров победу одержал француз Гарол Майо, получивший первый номер посева. В решающей встрече он обыграл соотечественника Артура Казо (5) — 6:4, 6:1.

Сегодня, 1 февраля, состоится финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. За титул поборются американка Софья Кенин и Гарбинье Мугуруса из Испании. Игра начнётся не ранее 11:30 мск.

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2020, суббота. 04:30 МСК
Вероника Башак
Польша
Вероника Башак
В. Башак
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктория Хименес-Касинцева
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Australian Open — юноши. Финал
01 февраля 2020, суббота. 03:15 МСК
Гарол Майо
Франция
Гарол Майо
Г. Майо
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Артур Казо
Франция
Артур Казо
А. Казо
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