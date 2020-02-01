Хименес-Касинцева и Майо одержали победы на юниорском Australian Open

Представительница Андорры Виктория Хименес-Касинцева выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису среди юниорок, который прошёл в Мельбурне.

Хименес-Касинцева была посеяна под девятым номером. В финале она взяла верх над полькой Веронике Башак со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

В финале Australian Open среди юниоров победу одержал француз Гарол Майо, получивший первый номер посева. В решающей встрече он обыграл соотечественника Артура Казо (5) — 6:4, 6:1.

Сегодня, 1 февраля, состоится финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. За титул поборются американка Софья Кенин и Гарбинье Мугуруса из Испании. Игра начнётся не ранее 11:30 мск.