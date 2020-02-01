Хименес-Касинцева и Майо одержали победы на юниорском Australian Open
Представительница Андорры Виктория Хименес-Касинцева выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису среди юниорок, который прошёл в Мельбурне.
Хименес-Касинцева была посеяна под девятым номером. В финале она взяла верх над полькой Веронике Башак со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
В финале Australian Open среди юниоров победу одержал француз Гарол Майо, получивший первый номер посева. В решающей встрече он обыграл соотечественника Артура Казо (5) — 6:4, 6:1.
Сегодня, 1 февраля, состоится финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. За титул поборются американка Софья Кенин и Гарбинье Мугуруса из Испании. Игра начнётся не ранее 11:30 мск.
Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2020, суббота. 04:30 МСК
Вероника Башак
В. Башак
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Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
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