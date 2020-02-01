Хачанов вернулся к тренировкам менее чем через неделю после вылета из Australian Open

Третья ракетка России Карен Хачанов возобновил занятия в тренажёрном зале спустя шесть дней после вылета из Открытого чемпионата Австралии — 2020.



«Назад, к тренировкам», — подписал видеоролик, опубликованный в своём «твиттере» Карен.

Видео доступно на «Чемпионате».



На Australian Open 2020 Хачанов выиграл два матча, уступив Нику Кирьосу во встрече третьего раунда. Стоит отметить, что за четыре игровых дня Карен провёл на корте чуть менее 12 часов — два из трёх его матчей на турнире завершились на решающих тай-брейках пятой партии.



В 2020 году 23-летний уроженец Москвы провёл девять матчей, в шести из которых ему удалось одержать победу. По итогам австралийского мэйджора Хачанов остаётся на 17-й строчке мирового рейтинга АТР.