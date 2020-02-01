Младенович — о победе на AO: всё становится проще, если играешь с самым близким другом

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась эмоциями от победы в финале парной сетки Australian Open. В дуэте с Тимей Бабош из Венгрии она разгромила чешку Барбору Стрыцову и представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй — 6:2, 6:1.



«И я, и Тимя очень рано покинули турнир, если говорить об одиночном разряде. Было непросто, ведь мы обе очень любим соревноваться, хотелось прибавлять с каждым днём турнира. Знаете, на старте сезона ожидания ведь всегда очень высоки.



К счастью, всё становится немного проще, если играешь рядом с самым близким другом. У нас за плечами потрясающий турнир, и я очень благодарна Тиме за то, что всё это время она была рядом», — цитирует Младенович официальный сайт WTA.



Бабош и Младенович выиграли парный Australian Open во второй раз. Впервые им это удалось в 2018 году. В активе дуэта — главный трофей «Ролан Гаррос» 2019 года.

Младенович и Бабош одержали разгромную победу в финале Australian Open