Макинрой: этот сезон может стать последним в карьере Федерера

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой допустил возможное завершение профессиональных выступлений 38-летнего Роджера Федерера по итогам 2020 года.
«Не думаю, что поражение в финале Уимблдона-2019 станет большим ударом для Федерера — он слишком опытен для этого. Вспомните, как часто мы «списывали» Роджера, после чего он возвращался и показывал, на что способен. Думаю, в этом сезоне ему предстоит много борьбы на крупных турнирах.
В то же время этот сезон может стать последним в карьере Федерера. Не знаю, как долго он ещё выдержит, к тому же мотивация играет огромную роль. Удивлён, что он в принципе продолжает выступать на высочайшем уровне.
Возможно, участие в Олимпийских играх в Токио является для него мотивацией на данный момент. Конечно, для тенниса было бы здорово, если бы Роджер поиграл ещё год или два», — цитирует Макинроя El Pais.
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