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15-летний теннисист из Австралии скончался после падения на тренировке

15-летний теннисист из Австралии скончался после падения на тренировке
Теннис 0

Австралийский теннисист-юниор Кент Ямазаки скончался в ходе подготовки к соревнованиям категории ITF в Непале. Как сообщает Daily Mail, 15-летний спортсмен по не известным причинам упал на тренировке и ударился головой о корт.

Ямазаки был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли ему помочь — теннисист скончался, не приходя в сознание.

В начале января Ямазаки стал победителем австралийских школьных соревнований. Игрок считался одним из самых перспективных на Зелёном континенте.

Ранее стало известно о смерти 60-летней австралийки, которая скончалась после конкурса по скоростному поеданию бисквитов. Ей была оказана первая медицинская помощь, но позднее в больнице участница конкурса скончалась.

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