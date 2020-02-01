15-летний теннисист из Австралии скончался после падения на тренировке

Австралийский теннисист-юниор Кент Ямазаки скончался в ходе подготовки к соревнованиям категории ITF в Непале. Как сообщает Daily Mail, 15-летний спортсмен по не известным причинам упал на тренировке и ударился головой о корт.



Ямазаки был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли ему помочь — теннисист скончался, не приходя в сознание.



В начале января Ямазаки стал победителем австралийских школьных соревнований. Игрок считался одним из самых перспективных на Зелёном континенте.

Ранее стало известно о смерти 60-летней австралийки, которая скончалась после конкурса по скоростному поеданию бисквитов. Ей была оказана первая медицинская помощь, но позднее в больнице участница конкурса скончалась.