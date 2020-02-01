А. Зверев пожелал удачи Тиму в финальном матче Australian Open 2020 с Джоковичем
Немецкий теннисист Александр Зверев пожелал австрийцу Доминику Тиму удачи в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем.
Ранее в полуфинале Зверев проиграл Тиму со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7).
«Теннисные матчи приходят и уходят, а дружба остаётся навсегда. Это была потрясающая битва. Не могу уже дождаться следующей. Всегда здорово делить корт с тобой, Доминик Тим. Молодец, и удачи в финале. Но это только начало. Я готов к тому, что ждёт меня в будущем», — написал Зверев в «Инстаграме».
Финал Открытого чемпионата Австралии состоится завтра, 2 февраля.
Новак Джокович является семикратным победителем Australian Open. В прошлом году уроженец Белграда победил в финале испанца Рафаэля Надаля.
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