А. Зверев пожелал удачи Тиму в финальном матче Australian Open 2020 с Джоковичем

Немецкий теннисист Александр Зверев пожелал австрийцу Доминику Тиму удачи в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем.

Ранее в полуфинале Зверев проиграл Тиму со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7).

«Теннисные матчи приходят и уходят, а дружба остаётся навсегда. Это была потрясающая битва. Не могу уже дождаться следующей. Всегда здорово делить корт с тобой, Доминик Тим. Молодец, и удачи в финале. Но это только начало. Я готов к тому, что ждёт меня в будущем», — написал Зверев в «Инстаграме».

Финал Открытого чемпионата Австралии состоится завтра, 2 февраля.

Новак Джокович является семикратным победителем Australian Open. В прошлом году уроженец Белграда победил в финале испанца Рафаэля Надаля.