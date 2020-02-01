Стадион турнира в Венгрии был сдан под другое мероприятие. WTA отменила соревнования

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение отказаться от проведения соревнований в Дебрецене (Венгрия), сообщает Tennis Life. Интересно, что известно об этом стало всего за две недели до старта турнира.
«Отмена соревнований обусловлена проблемами с их организацией. Ещё две недели назад мы были уверены в проведении турнира, но теперь нам сообщили, что стадион, на котором были запланированы матчи, сдан в аренду на эти дни под другое мероприятие.
Мы усердно работали над поиском решения проблемы. К сожалению, выхода из данной ситуации мы не нашли», — гласит заявление WTA.
Стоит отметить, что теннисистки, планировавшие выступить в основной сетке турнира, выказали недовольство таким решением WTA. Ассоциация пыталась решить вопрос, расширив квалификационную сетку соревнований в Дубае с 32 до 48 человек. Тем не менее теннисистки, недовольные такими мерами, требуют заново провести заявку на турнир в Дубае.
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