Кенин станет седьмой ракеткой мира после победы на Australian Open

21-летняя американка Софья Кенин, впервые в карьере выигравшая Открытый чемпионат Австралии, в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднимется на седьмое место. Этот результат станет лучшим в карьере теннисистки.
Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
Кенин победила на Открытом чемпионате Австралии, переиграв лишь одну сеяную соперницу по ходу соревнований — ею стала первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. Сам турнир уроженка Москвы начинала в качестве 15-й ракетки мира и получила от организаторов 14-й номер посева.
Для Кенин титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».
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