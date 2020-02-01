Кенин станет седьмой ракеткой мира после победы на Australian Open

21-летняя американка Софья Кенин, впервые в карьере выигравшая Открытый чемпионат Австралии, в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднимется на седьмое место. Этот результат станет лучшим в карьере теннисистки.



Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.



Кенин победила на Открытом чемпионате Австралии, переиграв лишь одну сеяную соперницу по ходу соревнований — ею стала первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. Сам турнир уроженка Москвы начинала в качестве 15-й ракетки мира и получила от организаторов 14-й номер посева.



Для Кенин титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».

Кенин — самая молодая чемпионка Australian Open после Шараповой в 2008 году